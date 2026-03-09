Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру после похудения

Plus-size звезда «Эйфории», актриса Барби Феррейра продемонстрировала фигуру после похудения в «голом» платье. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
29-летняя Феррейра предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с вырезом спереди, под которое надела стринги. Актриса добавила к образу кожаный клатч в тон. Артистка позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.
В октябре 2024 года Барби Феррейра поделилась в личном блоге кадрами в коротких шортах после похудения. Фанаты звезды заподозрили ее в использовании «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа.
В Голливуде «Оземпик» пользуется популярностью. Инъекции препарата помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов.
В ноябре прошлого года Барби Феррейра посетила звездный женский обед в Лос-Анджелесе. Звезда «Эйфории» была одета в розовое платье с рюшами, черные босоножки на каблуках и удлиненные серьги.