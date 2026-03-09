Plus-size звезда «Эйфории» показала фигуру после похудения

29-летняя Феррейра предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с вырезом спереди, под которое надела стринги. Актриса добавила к образу кожаный клатч в тон. Артистка позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.