Прилучный впервые публично рассказал о разводе с Муцениеце: «У каждого свой путь»

Расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце давно стало предметом обсуждений и слухов. В новом откровенном интервью Лауре Джугелии актер впервые подробно рассказал свою версию событий, которые привели к разрыву.
«На протяжении нескольких лет во всех медиаресурсах я являюсь главным злодеем истории моего прошлого. Сейчас я готов рассказать свою версию и поставить в этом жирную точку. У каждого свой путь и я благодарен за него», — признался Прилучный и откровенно заявил, что благодарен за детей, которые родились в браке.
Он добавил, что долго не решался открыто говорить о прошлом, хотя ему много раз предлагали рассказать свою версию событий. Актер охарактеризовал их отношения с Муцениеце как «нездоровые».
«Мы встретились, глаза зажглись, поженились через некоторое время. Да, мы молодые были, что там, по 20 с небольшим…» — сказал артист.
По его словам, после рождения детей проблемы усугубились. Он подчеркнул, что для бывшей жены были важны карьера и популярность.
«На второй или третий месяц после рождения ребенка она сразу же выбежала работать… Я, конечно, был сильно против, но это мое воспитание, моя позиция, но для нее приоритетом была работа», — заявил актер,
Прилучный заверил, что старался поддерживать супругу, но чувствовал себя в браке одиноким: «Я не чувствовал, что меня любят и ценят». Также актер прокомментировал вопросы алиментов. Он считает, что проблема могла заключаться во внимании к детям от Муцениеце
«Это началось после того, как у нас с Зепюр родился мелкий… Видимо, Агата решила, что я буду уделять больше внимания ему… Но я всегда давал ей столько алиментов, сколько нужно», — признался актер.
Он также объяснил, почему их старший сын Тимофей около года жил с ним и не общался с Муцениеце.
«Ну, я думаю, был какой-то конфликт между ними. Потому что он хотел жить у меня, а она, я так понимаю, не очень этого хотела. Его никто не заставляет. Он всегда хотел жить со мной», — заключил артист.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке около десяти лет. Они расстались в 2020 году.