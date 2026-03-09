Ричмонд
Прилучный впервые публично рассказал о разводе с Муцениеце: «У каждого свой путь»

Актер подробно рассказал о расставании с первой женой
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце давно стало предметом обсуждений и слухов. В новом откровенном интервью Лауре Джугелии актер впервые подробно рассказал свою версию событий, которые привели к разрыву.

«На протяжении нескольких лет во всех медиаресурсах я являюсь главным злодеем истории моего прошлого. Сейчас я готов рассказать свою версию и поставить в этом жирную точку. У каждого свой путь и я благодарен за него», — признался Прилучный и откровенно заявил, что благодарен за детей, которые родились в браке.

Он добавил, что долго не решался открыто говорить о прошлом, хотя ему много раз предлагали рассказать свою версию событий. Актер охарактеризовал их отношения с Муцениеце как «нездоровые».

Агата Муцениеце и Павел Прилучный
«Мы встретились, глаза зажглись, поженились через некоторое время. Да, мы молодые были, что там, по 20 с небольшим…» — сказал артист.

По его словам, после рождения детей проблемы усугубились. Он подчеркнул, что для бывшей жены были важны карьера и популярность.

«На второй или третий месяц после рождения ребенка она сразу же выбежала работать… Я, конечно, был сильно против, но это мое воспитание, моя позиция, но для нее приоритетом была работа», — заявил актер,

Прилучный заверил, что старался поддерживать супругу, но чувствовал себя в браке одиноким: «Я не чувствовал, что меня любят и ценят». Также актер прокомментировал вопросы алиментов. Он считает, что проблема могла заключаться во внимании к детям от Муцениеце

«Это началось после того, как у нас с Зепюр родился мелкий… Видимо, Агата решила, что я буду уделять больше внимания ему… Но я всегда давал ей столько алиментов, сколько нужно», — признался актер.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Он также объяснил, почему их старший сын Тимофей около года жил с ним и не общался с Муцениеце. 

«Ну, я думаю, был какой-то конфликт между ними. Потому что он хотел жить у меня, а она, я так понимаю, не очень этого хотела. Его никто не заставляет. Он всегда хотел жить со мной», — заключил артист.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке около десяти лет. Они расстались в 2020 году. 