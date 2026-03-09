Ричмонд
Ребенок: советская школа театра остается основой сильного кино

Актриса подчеркнула, что для нее одинаково важны театр и кино, «потому что одно без другого невозможно»
Александра Ребенок на премии АПКиТ, фото: пресс-служба
Александра Ребенок на премии АПКиТ, фото: пресс-служба

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Театральная школа, сформировавшаяся в советский период, остается фундаментом профессиональной подготовки актера для работы в кино. Такое мнение в интервью ТАСС высказала актриса театра и кино Александра Ребенок.

«Я считаю, что без театра актеру трудно состояться в кино. Не случайно в один из самых успешных периодов отечественного кинематографа, в эпоху советского кино, к съемкам приглашались прежде всего актеры, состоявшиеся на сценах ведущих театров страны», — сказала она.

Актриса подчеркнула, что для нее одинаково важны театр и кино, «потому что одно без другого невозможно».

По ее словам, в условиях быстро меняющейся киноиндустрии главным остается верность профессии и своим принципам. «Что бы ни происходило, важно оставаться собой, не изменять своим принципам, служить своему делу и быть преданным искусству», — заключила Ребенок.

Ранее Александра Ребенок заявила, что киноиндустрия России переживает период серьезной трансформации.