В Петербурге назвали лауреатов актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. В Петербурге прошла щестнадцатая церемония вручения актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова на сцене театра, носящего имя этого артиста. Торжество совпало с 85-летием со дня рождения Андрея Миронова (1941−1987), в череде ролей которого Фигаро признан одним из самых ярких его сценических созданий.
«Вручение премии “Фигаро” — это событие, посвященное чествованию главной ценности: человеческого таланта. Его лауреаты — созвездие имен, представляющее разные поколения и грани российского театра и кино, объединенное мощной энергией живого культурного наследия и преемственности», — рассказали в пресс-службе оргкомитета премии.
В числе новых лауреатов — знаменитая классическая балерина и педагог, народная артистка СССР Габриэла Комлева, пестующая молодых солисток Мариинского театра. Еще одному лауреату этого года народному артисту России Олегу Меньшикову статуэтка «Фигаро» будет вручена в Москве.
В списке награжденных — заслуженные артисты России: Елена Симонова, Максим Матвеев, артист эстрады, театра и кино Ефим Шифрин, артист кино Евгений Сидихин, театральный мистификатор, режиссер театра и кино Антон Яковлев, актрисы Александра Ребенок и Анна Чиповская, имена которых представляют «новое дыхание в искусстве».
В специальной номинации «За искусство быть настоящей» премии удостоена заслуженная артистка России Елена Проклова. «За служение русскому репертуарному театру» премия присуждена актрисе Челябинского академического театра драмы, заслуженной артистке России Татьяне Каменевой-Марус. За подготовку новой театральной смены премию получила педагог, актриса и режиссер, заслуженная артистка России Марина Брусникина, которая руководит курсом и является завкафедрой по речи в Школе-студии МХАТ.
Ежегодную именную премию «Фигаро» основал народный артист России Рудольф Фурманов. Ее учредителями являются правительство Санкт-Петербурга и Театр имени Андрея Миронова. Президент премии — народный артист России Сергей Безруков.