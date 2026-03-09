В Петербурге назвали лауреатов актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. В Петербурге прошла щестнадцатая церемония вручения актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова на сцене театра, носящего имя этого артиста. Торжество совпало с 85-летием со дня рождения Андрея Миронова (1941−1987), в череде ролей которого Фигаро признан одним из самых ярких его сценических созданий.