Фильм «Царевна-лягушка 2» возглавил кинопрокат в России за выходные

Второе место заняла картина «Сказка о царе Салтане»
Никита Кологривый и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»
Никита Кологривый и Валентина Ляпина на съемках фильма «Царевна-лягушка 2»

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Царевна-лягушка 2» режиссера Александра Амирова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 152 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 марта.

Фильм повествует о героях, которым предстоит одолеть могущественную ведьму, планирующую с помощью волшебных камней обрести абсолютную власть над миром. Роли исполнили Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Роман Курцын, Дарья Блохина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ян Цапник и другие.

На втором месте — российский фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна, собравший 143,5 млн рублей за выходные. Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Елизавета Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.

Третью строчку заняла российская комедия «Новая теща» режиссеров Аскара Узабаева и Михаила Погосова, собравшая 140 млн рублей за выходные. Сюжет повествует о Викторе Суслове, который снова оказывается в водовороте семейных страстей. Роли сыграли Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие.