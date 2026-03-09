Фильм «Царевна-лягушка 2» возглавил кинопрокат в России за выходные

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Царевна-лягушка 2» режиссера Александра Амирова стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 152 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 марта.