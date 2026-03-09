Зацепин назвал передачу атмосферы главным принципом работы над музыкой к кино

«Музыка к фильмам, театру, мультфильмам — это особая, специфическая музыка. Она не может быть какой угодно, она должна передавать атмосферу происходящего на экране, даже если композиции не повторяют сюжетную линию напрямую, они должны отражать настроение картины», — рассказал Зацепин, автор музыки к более 100 фильмам и мультфильмам.