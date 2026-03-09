Зацепин назвал передачу атмосферы главным принципом работы над музыкой к кино

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Музыка в кино должна прежде всего передавать настроение сцены и усиливать атмосферу происходящего на экране. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист России, композитор Александр Зацепин.
«Музыка к фильмам, театру, мультфильмам — это особая, специфическая музыка. Она не может быть какой угодно, она должна передавать атмосферу происходящего на экране, даже если композиции не повторяют сюжетную линию напрямую, они должны отражать настроение картины», — рассказал Зацепин, автор музыки к более 100 фильмам и мультфильмам.
В качестве примера композитор привел работу с режиссером Леонидом Гайдаем, для фильмов которого он написал музыку, в том числе к картинам «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и другим. По словам Зацепина, в таких комедиях особенно важно, чтобы музыка точно поддерживала художественный стиль картины.
«Если на экране гротеск, значит, и музыка должна быть гротесковой. В комедии это особенно важно: музыкальное решение должно поддерживать тот художественный стиль, который задает режиссер. Все должно быть выдержано в одном ключе, тогда музыка работает вместе с изображением», — добавил композитор.
Зацепин родился 10 марта 1926 года. 10 марта 2026 года ему исполнится 100 лет. Композитор написал более 300 композиций к более 100 фильмам и мультфильмам. Является Героем Труда Российской Федерации.