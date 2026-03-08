«Мне в России очень хорошо». Интервью с турецкой суперзвездой Бураком Озчивитом

Бурак Озчивит вновь приехал в Москву, чтобы встретиться со своими российскими поклонниками. На этот раз звезда «Великолепного века» представил зрителям постановку «Самая красивая девушка Стамбула». Кино Mail удалось пообщаться с турецким актером на закрытой пресс-конференции и узнать о его творческих планах, желании работать в России, об отношении к непрофессиональным актерам и к тому, что его сыновья могут пойти по стопам знаменитого отца.
О том, как его встречают в России
Вчера (2 марта – прим. ред.) прошла премьера этого спектакля в России. Все было замечательно. Российский зритель, как всегда, великолепен. Я много раз бывал в России и в Москве. Я всегда получал замечательные подарки. В этот раз я получил: цветы, шоколадные конфеты и многое другое. Все было здорово. Большое спасибо зрителям!
Почему мировая премьера прошла именно в России
Мы только запустили это турне, вот прошла премьера в России. Дальше будет большое турне по миру. Мы на многих сценах хотим показать эту постановку, и начали мы в Турции, чтобы немного разогреться показом и привыкнуть к проекту.
Потом моим большим желанием было показать этот спектакль в России, потому что это страна, которая большое внимание уделяет искусству. Можно сказать, что Россия — это родина искусства. Поэтому для нас очень ценно сегодня находиться здесь. Именно по этой причине мировую премьеру мы запустили в России.
О травмах и трудностях работы в моноспектакле
Мы, наверное, четыре месяца работали над образом моего героя, мы готовились днями и ночами. У нас были утренние, вечерние и ночные репетиции. Находиться на сцене действительно очень трудно. Психологически и физически это непросто. Представьте себе, это 80 минут. Это невероятно сложно.
В процессе подготовки я получил травму. Когда вы увидите это произведение на сцене, вы поймете, о чем я говорю. Я, конечно, продолжил работать, но это все требует определенной выносливости.
Когда ты выходишь на сцену, все забывается, и ты начинаешь жить этим моментом. Но 80 минут удерживать внимание зрителей, когда в современном мире легко отвлечься на телефон, это очень трудно. Но благодаря работе режиссера нам удалось это сделать.
О сходстве с героем Октаем и машине-партнерше
Для меня ценно играть того самого механика, которого все видели на сцене. Мне близки его взгляды на жизнь, его позиция, его ценности и противостояние, в котором он находится. Мой персонаж начинал с нуля и много старался.
У него была внутренняя борьба, он заходил в тупики, испытывал эмоции, трудности — и духовные, и экономические. Я тоже начинал с нуля и всего добился своим потом. Но самое главное — это моя любовь к машинам. Это мое самое большое хобби. Моя партнерша — машина — лучшее, что было в этом спектакле.
О «Волге Газ-21»
В Стамбуле у меня был другой партнер по сцене. Но Борис Мягков решил придумать что-то новое для российской сцены. Мне очень понравилась эта машина. Представляете, первая репетиция с этой машиной прошла только вчера перед самим спектаклем.
Это очень нелегко для актера, потому что нужно знать все детали, но все было подготовлено просто замечательно. Поэтому все прошло прекрасно. В итоге машина нам понравилась настолько, что мы увозим ее в Турцию. (Смеется).
О русском языке
В русском языке сложно все. Я часто приезжаю в Россию, но, к сожалению, пока продвинуть свой уровень не получилось. Русский язык сложный в плане произношения и алфавита. Но я надеюсь, что однажды у меня получится выучить его.
О совете себе 20-летнему
Я не хочу давать много советов себе 20-летнему, потому что все, что мы проживаем, — это наш опыт. Тот опыт, который у меня был в мои 20 лет, в конечном итоге привел меня сюда, в Россию, на театральную сцену, на премьеру.
Я не хочу ничего менять, потому что если бы я что-то изменил в своем прошлом, то, возможно, нам бы не удалось встретиться с вами сегодня. Все, что ни делается — делается к лучшему.
Я думаю, что молодым людям лучше не говорить, как себя вести и что делать. Так будет правильно. Главное — не отказываться от того, во что вы верите. Всегда идти до конца к своей цели. Я так всегда делал.
О любимых турецких сериалах
Я не буду называть конкретные сериалы и фильмы. Мне кажется, вы точно намного опытнее меня в этом плане. Вы смотрите те же фильмы, что и мы. Как только в Турции что-то становится популярным, оно тут же находит свое отражение в России. Вы наши сериалы и фильмы любите, у вас находят отклик те истории, которые у нас закладываются в сценарии, поэтому они оказывают определенное воздействие на вас. Во многих странах смотрят и любят турецкие сериалы, но в России им придают особое значение.
А вот мои любимые сериалы: «Великолепный век», «Черная любовь», «Королек — птичка певчая», «Основание: Осман». Это тот сегмент, который связан со мной. Они же очень популярны в России, не так ли?
Об отношении к непрофессиональным актерам
Мне кажется, что это лежит в самой сути актерской деятельности, потому что каким бы ты профессионалом не был, всегда нужно в какой-то степени оставаться любителем и не терять любительский дух. Я считаю, что это очень важно.
К тому же, существует требование времени. Однозначно нужно адаптироваться под новые реалии. Я считаю, что это не проблема, и многие люди могут сниматься в кино. Самое главное — не запираться в этих шаблонах.
О том, хочет ли, чтобы дети были актерами
Мои дети пока еще маленькие. Сейчас в наше время нельзя настолько наперед планировать. Но если они захотят, то пусть это делают. Я готов дать им свободу в этом плане.
О том, как ему удается хорошо выглядеть
В первую очередь, это спорт. Им нужно заниматься и не стоит его бросать. Хорошо, что у нас такой спектакль, потому что нужно быть постоянно в форме, поэтому заниматься спортом для меня крайне важно.
О новых российских проектах
Я хочу продолжать участвовать в российских проектах. У нас уже ведутся переговоры. Я еще выйду раз десять на театральные сцены России.
До этого у меня уже были съемки в российских фильмах. Мы продолжаем дальше работать. Мне здесь, в России, очень хорошо. Но сейчас эта постановка волнует нас больше всего.