Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Моряк обратилась к женщинам с вдохновляющим посланием: «Каждая женщина — это мир»

Актриса трогательно поздравила женщин с праздником
Елизавета Моряк на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Елизавета Моряк на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба

Актриса Елизавета Моряк обратилась к женщинам с эмоциональным посланием в Международный женский день. В соцсетях артистка опубликовала большой пост о женской силе, поддержке и внутренней стойкости, призвав своих подписчиц не сомневаться в себе и ценить собственную уникальность. По словам Моряк, ее взгляды во многом сформировались благодаря женщинам, которые окружали ее с детства.

«Я выросла среди женщин. Моя жизнь — это пазл, собранный из женских рук, женских сердец, женских историй», — написала актриса.

Она подчеркнула, что на протяжении жизни наблюдала их силу и способность быть опорой даже в самые трудные моменты.

В своем обращении артистка размышляет о многогранности женской природы: «Каждая женщина — это мир», — отметила Моряк. Звезда добавила, что женщины способны одновременно быть и мягкими, и невероятно сильными: «Мы — тихий шепот, который может успокоить, и громогласный крик, который способен изменить ход событий».

Особенно яркой стала метафора, с помощью которой актриса решила поддержать подписчиц. Моряк сравнила женщину с мощным автомобилем: «Сегодня — день, когда я хочу сказать каждой женщине: ты — “Феррари”. Не позволяй никому и ничему заглушить твой мотор».

В конце актриса призвала женщин не бояться жить ярко и уверенно. «Давайте почувствуем этот мощный, ровный пульс нашей внутренней “Феррари”. Давайте позволим себе ехать на полной скорости», — написала она, поздравив подписчиц с праздником и пожелав им любви и взаимопонимания.