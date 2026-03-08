Моряк обратилась к женщинам с вдохновляющим посланием: «Каждая женщина — это мир»

Актриса Елизавета Моряк обратилась к женщинам с эмоциональным посланием в Международный женский день. В соцсетях артистка опубликовала большой пост о женской силе, поддержке и внутренней стойкости, призвав своих подписчиц не сомневаться в себе и ценить собственную уникальность. По словам Моряк, ее взгляды во многом сформировались благодаря женщинам, которые окружали ее с детства.