Моряк обратилась к женщинам с вдохновляющим посланием: «Каждая женщина — это мир»

Актриса Елизавета Моряк обратилась к женщинам с эмоциональным посланием в Международный женский день. В соцсетях артистка опубликовала большой пост о женской силе, поддержке и внутренней стойкости, призвав своих подписчиц не сомневаться в себе и ценить собственную уникальность. По словам Моряк, ее взгляды во многом сформировались благодаря женщинам, которые окружали ее с детства.
«Я выросла среди женщин. Моя жизнь — это пазл, собранный из женских рук, женских сердец, женских историй», — написала актриса.
Она подчеркнула, что на протяжении жизни наблюдала их силу и способность быть опорой даже в самые трудные моменты.
В своем обращении артистка размышляет о многогранности женской природы: «Каждая женщина — это мир», — отметила Моряк. Звезда добавила, что женщины способны одновременно быть и мягкими, и невероятно сильными: «Мы — тихий шепот, который может успокоить, и громогласный крик, который способен изменить ход событий».
Особенно яркой стала метафора, с помощью которой актриса решила поддержать подписчиц. Моряк сравнила женщину с мощным автомобилем: «Сегодня — день, когда я хочу сказать каждой женщине: ты — “Феррари”. Не позволяй никому и ничему заглушить твой мотор».
В конце актриса призвала женщин не бояться жить ярко и уверенно. «Давайте почувствуем этот мощный, ровный пульс нашей внутренней “Феррари”. Давайте позволим себе ехать на полной скорости», — написала она, поздравив подписчиц с праздником и пожелав им любви и взаимопонимания.