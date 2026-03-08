Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Секс-символ российского кино раскрыла секрет стройной фигуры

Ольга Кабо поделилась секретом стройной фигуры
Ольга Кабо
Ольга Кабо

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо, которую называют секс-символом российского кино, в интервью РИА Новости раскрыла секрет стройной фигуры.

По словам актрисы, к званию «секс-символ» она всегда относилась с улыбкой и долей иронии.

«Для меня куда важнее быть в гармонии с собой, чем соответствовать каким-то ярлыкам. Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки. Обязательно слежу за осанкой — это сразу меняет и внешний вид, и внутреннее ощущение себя. Очень люблю плавание и пешие прогулки. Во-вторых, питание. Я не сторонник жестких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему», — поделилась Кабо.

Ранее Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос. 