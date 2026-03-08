Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос

Актриса рассказала, как в 1990-х готовилась к съемкам в космосе
Владимир Стеклов и Ольга Кабо, фото: личный архив Ольги Кабо
Владимир Стеклов и Ольга Кабо, фото: личный архив Ольги Кабо

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о сложной подготовке к полету в космос для съемок фильма Юрия Кары «Тавро Кассандры».

«Это был невероятный опыт — и профессиональный, и человеческий. Мы проходили медицинские комиссии, тренировки на центрифуге, в гидролаборатории, учились работать в условиях перегрузок. Это была не просто “актерская авантюра”, а настоящая подготовка, почти как у космонавтов», — отметила актриса.

Проект так и не состоялся, но, по словам Кабо, она не воспринимает это как несбывшуюся мечту, а считает уникальным опытом, который дал ей в том числе понимание своих возможностей.

Первой актрисой, полетевшей в космос для съемок фильма («Вызов» Клима Шипенко), стала Юлия Пересильд. Она отправилась на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».

«Что касается полета Юлии Пересильд — я искренне порадовалась за нее. Это историческое событие, и Юлия достойно представила профессию. У меня нет чувства сожаления или зависти. У каждого артиста — свой путь. Значит, мой космос был тогда — в подготовке, в прикосновении к этой мечте, первой из актрис», — добавила Ольга Кабо.