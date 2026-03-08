Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о сложной подготовке к полету в космос для съемок фильма Юрия Кары «Тавро Кассандры».
«Это был невероятный опыт — и профессиональный, и человеческий. Мы проходили медицинские комиссии, тренировки на центрифуге, в гидролаборатории, учились работать в условиях перегрузок. Это была не просто “актерская авантюра”, а настоящая подготовка, почти как у космонавтов», — отметила актриса.
Проект так и не состоялся, но, по словам Кабо, она не воспринимает это как несбывшуюся мечту, а считает уникальным опытом, который дал ей в том числе понимание своих возможностей.
Первой актрисой, полетевшей в космос для съемок фильма («Вызов» Клима Шипенко), стала Юлия Пересильд. Она отправилась на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».
«Что касается полета Юлии Пересильд — я искренне порадовалась за нее. Это историческое событие, и Юлия достойно представила профессию. У меня нет чувства сожаления или зависти. У каждого артиста — свой путь. Значит, мой космос был тогда — в подготовке, в прикосновении к этой мечте, первой из актрис», — добавила Ольга Кабо.