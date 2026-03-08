Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос

«Что касается полета Юлии Пересильд — я искренне порадовалась за нее. Это историческое событие, и Юлия достойно представила профессию. У меня нет чувства сожаления или зависти. У каждого артиста — свой путь. Значит, мой космос был тогда — в подготовке, в прикосновении к этой мечте, первой из актрис», — добавила Ольга Кабо.