Тимоти Шаламе столкнулся с массовым хейтом после критики балета и оперы

Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе столкнулся с массовой критикой после того, как заявил, что балет и опера «никому не интересны». В ответ оперные певцы и балетные танцоры решили объединиться, чтобы раскритиковать его «разочаровывающую точку зрения», передает The Independent.
В подкасте с Мэттью Макконахи актер обратил внимание на массовую тенденцию: внимание зрителей стало сокращаться, а ролики в соцсетях теперь длятся не более 12 секунд. Студии вынуждено начали сокращать первые акты своих фильмов, чтобы поскорее перейти к завязке в сюжете. Шаламе заявил, что кино нуждается в спасении как жанр, решив противопоставить его оперной индустрии и балету.
«Я не хочу работать в балете или опере, где говорят: “Эй! Поддерживайте это дело, даже если оно никому уже не интересно” — со всем уважением к любителям оперы и балета. Я только что потерял 14 центов в количестве зрителей. Я критикую без всякой причины», — высказался Шаламе, поправив себя в конце.
Позднее звезды оперы и балета начали массово критиковать его. Американская меццо‑сопрано Изабель Леонард назвала актера «невыразительным и ограниченным в своих взглядах на искусство». Ее канадская коллега Дипа Джони заявила, что у того неуважительное отношение к артистам другого жанра.
А худрук театра Сэдлерс‑Уэллс Алистер Сполдинг заявил, что искусство, которое критикует 30‑летний актер, развивается — «в отличие от комментариев Шаламе». Метрополитен‑опера же выложила ролик с членами оперы — от музыкантов и дирижеров до технического персонала.
«Это для тебя, Тимоти Шаламе», — гласит подпись.