Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Колокольников признался, что вводил Собчак в заблуждение на интервью

Актер заявил, что телеведущая «высасывает душу»
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Колокольников признался, что нередко вводил интервьюеров в заблуждение — не ради обмана, а чтобы казаться собеседнику более искренним. Такой тактики он придерживался и во время интервью с Ксенией Собчак, которое вышло еще в 2021 году.

Иначе, признался Колокольников в шоу «Натальная карта», он не мог. При этом актер уверяет, что с ведущими этого шоу он искренен и является самим собой.

Ксения Собчак
Ксения СобчакИсточник: Legion-Media.ru

«Раньше у меня был такой образ. Когда я понимал, что у меня интервью, я такой: „Ха‑ха‑ха, надо царя‑дуралея включать“. Особенно на интервью у Собчак. С ней по‑другому нельзя. Она высасывает душу», — высказался артист.

В той же беседе актер признался, что молодость у него выдалась бурной: до 35‑летия он был «гулякой». Однако без чувств в отношения никогда не вступал. Колокольников согласен со словами ведущей Олеси Иванченко, что к 45 годам стал более степенным, и быть его избранницей теперь безопаснее.