Колокольников признался, что вводил Собчак в заблуждение на интервью

В той же беседе актер признался, что молодость у него выдалась бурной: до 35‑летия он был «гулякой». Однако без чувств в отношения никогда не вступал. Колокольников согласен со словами ведущей Олеси Иванченко, что к 45 годам стал более степенным, и быть его избранницей теперь безопаснее.