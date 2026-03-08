Колокольников признался, что вводил Собчак в заблуждение на интервью

Юрий Колокольников признался, что нередко вводил интервьюеров в заблуждение — не ради обмана, а чтобы казаться собеседнику более искренним. Такой тактики он придерживался и во время интервью с Ксенией Собчак, которое вышло еще в 2021 году.
Иначе, признался Колокольников в шоу «Натальная карта», он не мог. При этом актер уверяет, что с ведущими этого шоу он искренен и является самим собой.
«Раньше у меня был такой образ. Когда я понимал, что у меня интервью, я такой: „Ха‑ха‑ха, надо царя‑дуралея включать“. Особенно на интервью у Собчак. С ней по‑другому нельзя. Она высасывает душу», — высказался артист.
В той же беседе актер признался, что молодость у него выдалась бурной: до 35‑летия он был «гулякой». Однако без чувств в отношения никогда не вступал. Колокольников согласен со словами ведущей Олеси Иванченко, что к 45 годам стал более степенным, и быть его избранницей теперь безопаснее.