Дочь Гвинет Пэлтроу снялась в полурасстегнутой рубашке и коротких шортах

21-летняя Мартин стала лицом нового выпуска журнала Perfect Magazine. Дочь Пэлтроу позировала на обложке в полурасстегнутой голубой рубашке и черных коротких шортах. Девушка предстала перед камерой с макияжем с черной подводкой и уложенными в локоны волосами. На других фото она была запечатлена в белом бюстгальтере и черной юбке, джинсовой куртке и черных трусах, футболке и джинсах.