Дочь Гвинет Пэлтроу снялась в полурасстегнутой рубашке и коротких шортах

Эппл Мартин показала стройную фигуру
Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин
Гвинет Пэлтроу Эппл МартинИсточник: Legion-Media

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин показала фигуру в полурасстегнутой рубашке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

21-летняя Мартин стала лицом нового выпуска журнала Perfect Magazine. Дочь Пэлтроу позировала на обложке в полурасстегнутой голубой рубашке и черных коротких шортах. Девушка предстала перед камерой с макияжем с черной подводкой и уложенными в локоны волосами. На других фото она была запечатлена в белом бюстгальтере и черной юбке, джинсовой куртке и черных трусах, футболке и джинсах.

Эппл Мартин, фото: Perfect
Эппл Мартин, фото: Perfect

Недавно Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный». Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках.

Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм «Эмма» в 1996 году.

Позже Эппл Мартин опровергла в Instagram слухи о том, что ее исключили из школы за то, что она издевалась над одноклассницей.