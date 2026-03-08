Никола Пельтц повторила образ Изабеллы Росселлини: «Деревянная»

Модель Николу Пельтц раскритиковали за «деревянную» игру. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
31-летняя Пельтц появилась в финальном эпизоде сериала «Красота» с Эштоном Кутчером в главной роли. Модель сыграла Фрэнни — жену его персонажа. В сцене Пельтц появляется в топе-колье из камней на голое тело, повторив образ Изабеллы Росселлини в фильме 1992 года.
Однако поклонники не оценили актерские данные модели и назвали ее «плоской» и «деревянной».
Несколько недель назад сын дизайнера Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм публично поздравил супругу с Днем святого Валентина и опубликовал фото, на котором они прижимались друг к другу.