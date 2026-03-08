Блейк Лайвли засняли за поцелуями с мужем на футбольном матче

Голливудскую актрису Блейк Лайвли впервые за долгое время засняли с мужем Райаном Рейнольдсом. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Папарацци подловили Лайвли и Рейнольдса во время Кубка Англии по футболу, где команда «Рексем» играла с «Челси». На фото актеры прижимались друг к другу и целовались. Артистка была одета в джинсовую куртку и брюки в тон, дополнив образ рубашкой в полоску. Рейнольдс выбрал серую толстовку, рубашку и джинсы.
В декабре Блейк Лайвли появилась на открытии поп-апа в Нью-Йорке, где представила коллаборацию своего косметического бренда Blake Brown с маркой Stoney Clover Lane. Голливудская актриса выбрала для мероприятия красное платье с декольте, коричневые туфли со змеиным принтом и украшения с изумрудами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью и розовой помадой.
До этого Блейк Лайвли засняли на кассе в Вестпорте. Актриса была одета в вытянутый свитер, лонгслив, джинсы, угги и шапку. Среди товаров, замеченных в ее пакетах, были кукурузные чипсы со вкусом чили и лайма, органический попкорн с оливковым маслом, суперкислые скандинавские хлопья и семена граната.