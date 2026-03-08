Безруков отреагировал на свое назначение художественным руководителем МХАТ

6 марта министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. С 2021 года эту должность занимал Владимир Кехман, которого отстранили в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.