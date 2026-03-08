Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безруков отреагировал на свое назначение художественным руководителем МХАТ

Безруков заявил, что в ближайшее время не намерен менять структуру МХАТ
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Народный артист России Сергей Безруков, назначенный на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького, призвал не ждать «молниеносного строительства чего-то нового». Актер опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

«Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском [бульваре] — на это уйдет время», — отметил артист.

По словам Безрукова, он намерен в скором времени провести встречу с труппой МХАТ. Актер добавил, что планирует познакомиться с артистами театра поближе, пригласив их на летний фестиваль «Фабрика Станиславского».

6 марта министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. С 2021 года эту должность занимал Владимир Кехман, которого отстранили в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.

Ранее Безруков прокомментировал назначение худруком МХАТ имени Горького. 