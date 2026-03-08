Безруков отреагировал на свое назначение художественным руководителем МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков, назначенный на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького, призвал не ждать «молниеносного строительства чего-то нового». Актер опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
«Знакомство с репертуаром, с коллективом, с уже намеченными планами, наконец, с техническим состоянием здания на Тверском [бульваре] — на это уйдет время», — отметил артист.
По словам Безрукова, он намерен в скором времени провести встречу с труппой МХАТ. Актер добавил, что планирует познакомиться с артистами театра поближе, пригласив их на летний фестиваль «Фабрика Станиславского».
6 марта министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова на пост художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. С 2021 года эту должность занимал Владимир Кехман, которого отстранили в сентябре 2025 года после возбуждения против него уголовного дела.
