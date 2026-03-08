Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Ребенок: киноиндустрия России переживает период серьезной трансформации

Артистка отметила, что эта сфера становится более требовательной к сценариям и подготовке проектов
Александра Ребенок на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Александра Ребенок на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российская киноиндустрия становится более требовательной к качеству сценариев и подготовке проектов на этапе разработки. Такое мнение в интервью ТАСС высказала актриса театра и кино Александра Ребенок.

«Сегодня индустрия переживает период серьезной трансформации. Возможно, проектов стало меньше, но подготовка к ним стала более тщательной. Продюсеры все больше внимания уделяют сценариям и развитию проектов на стадии разработки. Это, на мой взгляд, положительный процесс, потому что в результате появляются более продуманные и качественные работы», — сказала Ребенок, добавив, что в отрасли усиливается конкуренция как между проектами, так и между артистами.

При этом, по ее мнению, изменения в индустрии требуют от актеров внутренней устойчивости и способности быстро адаптироваться к новым условиям работы. «Сегодня очень интересное время. Скорость изменений, обстоятельств и даже законов невероятная», — сказала она, отметив, что в таких условиях особенно важно сохранять профессиональные принципы и верность своему делу.