Никита Кологривый обратился к мошенницам в преддверии 8 марта

Никита Кологривый, лично пообщавшись с мошенницей, решил не оставлять представительниц этой профессии без внимания в преддверии 8 марта. Как сообщает Super.ru, в личном блоге актер показал подписчикам очередной разговор с мошенницей, поздравив ее и ее коллег с наступающим праздником.
«Уважаемые дамы-мошенницы! Вы тоже наверняка красивые и обаятельные женщины, жены и матери, даже бабушки! Поздравляю и Вас с наступающим Международным Женским Днем! Желаю Вам поскорее сменить работу — обманывать людей нехорошо», — высказался Кологривый.
Ранее Никита Кологривый довел телефонную мошенницу до срыва. Во время разговора актер притворился, будто вообще не понимает, о чем речь, и это поставило девушку в тупик: сперва она пыталась стоять на своем, но в конце концов бросила трубку.