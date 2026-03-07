Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Кологривый обратился к мошенницам в преддверии 8 марта

Актер пожелал мошенницам поскорее сменить работу
Никита Кологривый на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба
Никита Кологривый на премьере фильма «Царевна-лягушка 2», фото: пресс-служба

Никита Кологривый, лично пообщавшись с мошенницей, решил не оставлять представительниц этой профессии без внимания в преддверии 8 марта. Как сообщает Super.ru, в личном блоге актер показал подписчикам очередной разговор с мошенницей, поздравив ее и ее коллег с наступающим праздником.

«Уважаемые дамы-мошенницы! Вы тоже наверняка красивые и обаятельные женщины, жены и матери, даже бабушки! Поздравляю и Вас с наступающим Международным Женским Днем! Желаю Вам поскорее сменить работу — обманывать людей нехорошо», — высказался Кологривый.

Ранее Никита Кологривый довел телефонную мошенницу до срыва. Во время разговора актер притворился, будто вообще не понимает, о чем речь, и это поставило девушку в тупик: сперва она пыталась стоять на своем, но в конце концов бросила трубку.