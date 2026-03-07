Квентин Тарантино поставит спектакль по своей пьесе в Лондоне

Тарантино приобрел мировую известность благодаря таким фильмам, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Однажды в Голливуде». Кинокартина «Криминальное чтиво» принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премию «Оскар», BAFTA, и «Золотой глобус». О планах написать пьесу Тарантино заявлял еще в 2025 году.