Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Петров трогательно поздравил Сергея Бурунова с днем рождения

Актер публично поздравил своего коллегу с днем рождения
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Александр Петров и Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Александр Петров трогательно поздравил Сергея Бурунова с днем рождения (6 марта актеру исполнилось 49 лет), опубликовав их совместные фотографии и несколько видео, которые, как пообещал артист, поднимут настроение, передает Super.ru.

Коллега Бурунова по сериалу «Полицейский с Рублевки» так подписал пост в личном блоге: «Человек, который может прочитать телефонный справочник или инструкцию по сборке шкафа, и будет очень, очень смешно! Гений! Талантливейший артист! Прекрасный и уникальный человек! Глубокий, настоящий! С днём рождения, дорогой друг! Большое счастье дружить с тобой! Сниматься вместе в кино! Сколько людей тобой вдохновляются и восхищаются! Здоровья и много любви вокруг!».

Александр Петров с женой, Сергей Бурунов с возлюбленной, фото: соцсети
Александр Петров с женой, Сергей Бурунов с возлюбленной, фото: соцсети

Также Петров опубликовал фото, на котором актеры позируют вместе со своими возлюбленными.