Александр Петров трогательно поздравил Сергея Бурунова с днем рождения

Коллега Бурунова по сериалу «Полицейский с Рублевки» так подписал пост в личном блоге: «Человек, который может прочитать телефонный справочник или инструкцию по сборке шкафа, и будет очень, очень смешно! Гений! Талантливейший артист! Прекрасный и уникальный человек! Глубокий, настоящий! С днём рождения, дорогой друг! Большое счастье дружить с тобой! Сниматься вместе в кино! Сколько людей тобой вдохновляются и восхищаются! Здоровья и много любви вокруг!».