Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь

Актриса призналась, что ей хочется немного тишины
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премьере фильма «Походу любовь», фото: пресс-служба

Актриса Агата Муцениеце призналась, что после рождения третьего ребенка стала реже делиться подробностями личной жизни в социальных сетях, передает Super.ru. Супруги пока не показывают малышку публике и не раскрывают ее имя.

«Я чуть-чуть ушла из соцсетей, стала спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немного тишины», — рассказала актриса. Она также призналась, что устала от обсуждений и комментариев блогеров и публичных персон, которые строят догадки о ее семье.

Муцениеце отметила, что излишняя открытость иногда приводит к обратному эффекту: аудитория начинает требовать все больше подробностей.

«Когда ты много рассказываешь, люди начинают требовать информацию. А когда перестаешь — возмущаются», — поделилась актриса в студии Шоу Воли.

При этом звезда не скрывает чувств к своему супругу.

Отвечая на вопрос, как музыканту удалось покорить ее сердце, Муцениеце с улыбкой заявила: «Вы вообще Петю видели? Какие могут быть вопросы? Я его выбрала, потому что полюбила».

Ранее Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию.