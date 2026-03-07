Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь

«Я чуть-чуть ушла из соцсетей, стала спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немного тишины», — рассказала актриса. Она также призналась, что устала от обсуждений и комментариев блогеров и публичных персон, которые строят догадки о ее семье.