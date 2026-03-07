Агата Муцениеце объяснила, почему скрывает новорожденную дочь

Актриса Агата Муцениеце призналась, что после рождения третьего ребенка стала реже делиться подробностями личной жизни в социальных сетях, передает Super.ru. Супруги пока не показывают малышку публике и не раскрывают ее имя.
«Я чуть-чуть ушла из соцсетей, стала спокойнее постить свою жизнь, потому что хочется немного тишины», — рассказала актриса. Она также призналась, что устала от обсуждений и комментариев блогеров и публичных персон, которые строят догадки о ее семье.
Муцениеце отметила, что излишняя открытость иногда приводит к обратному эффекту: аудитория начинает требовать все больше подробностей.
«Когда ты много рассказываешь, люди начинают требовать информацию. А когда перестаешь — возмущаются», — поделилась актриса в студии Шоу Воли.
При этом звезда не скрывает чувств к своему супругу.
Отвечая на вопрос, как музыканту удалось покорить ее сердце, Муцениеце с улыбкой заявила: «Вы вообще Петю видели? Какие могут быть вопросы? Я его выбрала, потому что полюбила».
