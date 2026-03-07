Ричмонд
Ника Здорик рассказала, как осталась на улице после неудачных отношений

Актриса призналась, что никогда не останется в отношениях ради каких‑то благ

Звезда «Ландышей» Ника Здорик призналась, что дважды оставалась на улице после неудачных отношений. Актриса растворялась в человеке — и оба раза оставалась и без денег, и без работы. Ее слова приводят коллеги из «Звездача».

«…Ты остаешься без всего буквально. Я два раза так оставалась на улице, и мне было тяжело, потому что я никогда не останусь в отношениях ради каких‑то благ», — говорит Ника.

24‑летняя актриса говорит, что материальный фактор вторичен — для нее важнее любить. И в том, чтобы попросить у мужчины определенные подарки, она не видит ничего плохого.

Ника как-то говорила, что прошла долгий путь — успела познать и холод, и голод. В свои 24 года актриса уже обзавелась собственной квартирой, над которой еще предстоит поработать: Ника хочет сделать ремонт и ради него намерена проконтролировать своего дизайнера, так как сама по себе недоверчива.