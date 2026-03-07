Билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым раскупили за два дня

Билеты на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой были раскуплены за два дня. Продажи стартовали ещё 9 февраля, уточнили Super в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.
Максимальная цена билета — 30 тысяч рублей. На минимуме их можно приобрести за 2 000 рублей — на последнем ряду.
Сегодня, по состоянию на 7 марта, осталось около шести билетов, несколько из них — за 27 500 и 17 500 рублей.
Об уровне Ефремова, сыгравшего на сцене впервые после освобождения, ранее высказался Никита Высоцкий: актер, по его словам, не утратил своего профессионализма. Премьера состоялась 14 февраля на сцене театра «Мастерская 12».
По мнению продюсера Сергея Морозова, Ефремов может просить за съемочный день от 2,5 до 3 млн рублей, так как относится к артистам первой величины — наравне с Сергеем Безруковым и Константином Хабенским.