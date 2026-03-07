Невеста паралимпийца и внука Галины Польских сказала, как его встретили в Италии

«У них не было должной подготовки в соперничестве с другими странами, они не видели, как катаются соперники — только в соцсетях, а это совсем не то, — пояснила Цветкова. — Поэтому они выходят, как есть, как подготовила наша спортивная школа в России. Но мы верим, что они покажут хорошие результаты вместе с Дмитрием Фадеевым — он тоже серьёзно и давно занимается сноубордом, будем ждать медалей».