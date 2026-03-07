Невеста паралимпийца и внука Галины Польских сказала, как его встретили в Италии

Невеста паралимпийца Филиппа Шеббо, Виталия Цветкова рассказала aif.ru, что российских спортсменов на Играх в Италии встречают дружелюбно, а местные жители с удовольствием фотографируются с ними. В Италии проходят соревнования Паралимпийских игр 2026 года.
Среди шестерых российских спортсменов, получивших приглашение на главный старт четырехлетия, особое внимание приковано к фигуре Филиппа Мохамада Монзера Шеббо — 34-летнего сноубордиста, внука легендарной актрисы Галины Польских.
Невеста спортсмена Виталия Цветкова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала, что Филипп выходит на связь из Италии и делится с ней впечатлениями.
«Филипп рассказывает, что в Италии всё отлично, обстановка дружелюбная. Спортсмены и персонал относятся к россиянам хорошо, их очень ждали, — передает Виталия aif.ru. — Местные жители, когда ребята выезжали в деревню в магазин, с ними все фотографировались, все их любят. Никаких политических разногласий».
7 марта у Филиппа первые квалификационные старты. Он участвует в двух дисциплинах: сноуборд-кросс 7 марта и банкед-слалом 14 марта.
«Для меня он в любом случае вернется победителем, независимо от места, которое займет, — подчеркнула Цветкова. — Главное, чтобы вернулся целым и невредимым и с хорошим настроением».
Как отметила невеста спортсмена, Паралимпиада «свалилась» на них неожиданно. О том, что планируется выезд, Филипп узнал летом, но чтобы попасть на Игры, нужно набирать очки на международных стартах. Однако парасноубордисты из России не ездили ни на одни международные соревнования в этом сезоне и за три прошедших тоже.
«У них не было должной подготовки в соперничестве с другими странами, они не видели, как катаются соперники — только в соцсетях, а это совсем не то, — пояснила Цветкова. — Поэтому они выходят, как есть, как подготовила наша спортивная школа в России. Но мы верим, что они покажут хорошие результаты вместе с Дмитрием Фадеевым — он тоже серьёзно и давно занимается сноубордом, будем ждать медалей».