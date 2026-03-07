Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Климова высказалась о равноправии накануне 8 Марта: «Меня сложно ущемить»

Актриса не согласна с тем, что мужчины в киноиндустрии ценятся больше, чем женщины
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Екатерина Климова накануне 8 Марта приняла участие в «Форуме в большом городе от VK». Актриса порассуждала на тему равноправия между мужчинами и женщинами в актерской среде. Она не согласна с тем, что представители сильного пола более востребованы и успешны в профессии.

По мнению артистки, все зависит от характера человека, а не от его пола. Климова уверена: если человек захочет, он добьется своей цели — и не важно, мужчина это или женщина.

«Я та самая женщина, про которую говорят, что у нее есть яйца. Меня сложно в чем-то ущемить. Все зависит от характера. В этом смысле и мужчины, и женщины одинаковы — они либо добиваются своих целей, либо нет», — рассказала звезда Телеграм-каналу «Звездач».

Недавно Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми. На снимках она была запечатлена с 24-летней Елизаветой, 19-летним Матвеем, 17-летним Корнеем и десятилетней Беллой. Актриса поздравила поклонников с наступлением весны.

Ранее Климова высказалась о детях известных артистов. Артистка заявила, что не так уж легко быть детьми знаменитостей. Она считает, что наследники часто сталкиваются с критикой и сравнениями с известными родственниками.