Екатерина Климова накануне 8 Марта приняла участие в «Форуме в большом городе от VK». Актриса порассуждала на тему равноправия между мужчинами и женщинами в актерской среде. Она не согласна с тем, что представители сильного пола более востребованы и успешны в профессии.
По мнению артистки, все зависит от характера человека, а не от его пола. Климова уверена: если человек захочет, он добьется своей цели — и не важно, мужчина это или женщина.
«Я та самая женщина, про которую говорят, что у нее есть яйца. Меня сложно в чем-то ущемить. Все зависит от характера. В этом смысле и мужчины, и женщины одинаковы — они либо добиваются своих целей, либо нет», — рассказала звезда Телеграм-каналу «Звездач».
Недавно Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми. На снимках она была запечатлена с 24-летней Елизаветой, 19-летним Матвеем, 17-летним Корнеем и десятилетней Беллой. Актриса поздравила поклонников с наступлением весны.
Ранее Климова высказалась о детях известных артистов. Артистка заявила, что не так уж легко быть детьми знаменитостей. Она считает, что наследники часто сталкиваются с критикой и сравнениями с известными родственниками.