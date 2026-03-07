Анастасия Сиваева вернулась в продолжение «Папиных дочек», получившее название «Папины дочки. Новые». Актриса появится в пятом сезоне проекта, съемки которого недавно завершились.
Исполнительница роли Даши Васильевой призналась, что старается совмещать работу в кино с воспитанием восьмилетнего сына. По словам звезды, наследник не ревнует ее к кинодочкам и с нетерпением ждет продолжения сериала.
«Мой опыт материнства помогает при съемках. Сын смотрел старых “Папиных дочек”, с нетерпением ждет и новых серий. Ему нравится. Он не ревнует меня к “экранным дочкам”, понимает, что это работа. Сын изначально знал, чем я увлекалась в юношестве. Думаю, он гордится мной! Всегда есть выходные, неполный съемочный день, мы с сыном всегда вместе», — рассказала актриса The Voice.
Она добавила, что съемочная группа и коллеги тепло ее приняли, поэтому Сиваевой комфортно работать в таких условиях.
«После перерыва было не так сложно возвращаться, все-таки процесс был последовательным. Я приезжала на площадку, знакомилась с коллегами — у нас классная, комфортная компания! Я не помню, чтобы у нас был момент притирки. Все меня приняли, и это для меня было очень важно. Я бы точно не присутствовала на площадке, если бы понимала, что нахожусь не на своем месте. Чувствую, что все складывается так, как должно быть. Мне кажется, не стоит себя загонять в рамки. Я очень люблю роль Даши Васнецовой, я вернулась в кино благодаря этому образу», — высказалась звезда.
Сиваева уверяет, что ее героиня — очень хорошая мама, которая любит своих детей. Однако актриса не считает, что Даша Васильева (Васнецова) — пример для подражания.
«То, как все случилось, можно назвать трагедией. Но, если проследить и посмотреть, к чему это привело, в этом есть своя логика. Она не совсем совпадает с моей, и, безусловно, Даша — не пример для подражания, но в чем-то понять ее можно…» — цитирует артистку Телеграм-канал «Звездач».
Напомним, в продолжении культового сериала Даша Васильева бросает мужа Веника (Филипп Бледный) с четырьмя дочерями. Она уходит из семьи в день годовщины свадьбы.
Веник учится сам воспитывать детей, находить с ними общий язык и быть хорошим отцом. В конце четвертого сезона героиня Сиваевой неожиданно возвращается в семью. О том, как она смогла добиться прощения близких, показано в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась».