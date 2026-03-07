«После перерыва было не так сложно возвращаться, все-таки процесс был последовательным. Я приезжала на площадку, знакомилась с коллегами — у нас классная, комфортная компания! Я не помню, чтобы у нас был момент притирки. Все меня приняли, и это для меня было очень важно. Я бы точно не присутствовала на площадке, если бы понимала, что нахожусь не на своем месте. Чувствую, что все складывается так, как должно быть. Мне кажется, не стоит себя загонять в рамки. Я очень люблю роль Даши Васнецовой, я вернулась в кино благодаря этому образу», — высказалась звезда.