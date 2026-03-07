Ричмонд
Звезда «Папиных дочек» Сиваева рассказала, как сын относится к ее профессии

Актриса предполагает, что наследник гордится тем, что его мама работает в кино
Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Анастасия Сиваева вернулась в продолжение «Папиных дочек», получившее название «Папины дочки. Новые». Актриса появится в пятом сезоне проекта, съемки которого недавно завершились.

Исполнительница роли Даши Васильевой призналась, что старается совмещать работу в кино с воспитанием восьмилетнего сына. По словам звезды, наследник не ревнует ее к кинодочкам и с нетерпением ждет продолжения сериала.

«Мой опыт материнства помогает при съемках. Сын смотрел старых “Папиных дочек”, с нетерпением ждет и новых серий. Ему нравится. Он не ревнует меня к “экранным дочкам”, понимает, что это работа. Сын изначально знал, чем я увлекалась в юношестве. Думаю, он гордится мной! Всегда есть выходные, неполный съемочный день, мы с сыном всегда вместе», — рассказала актриса The Voice.

Филипп Бледный и Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Филипп Бледный и Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Она добавила, что съемочная группа и коллеги тепло ее приняли, поэтому Сиваевой комфортно работать в таких условиях.

«После перерыва было не так сложно возвращаться, все-таки процесс был последовательным. Я приезжала на площадку, знакомилась с коллегами — у нас классная, комфортная компания! Я не помню, чтобы у нас был момент притирки. Все меня приняли, и это для меня было очень важно. Я бы точно не присутствовала на площадке, если бы понимала, что нахожусь не на своем месте. Чувствую, что все складывается так, как должно быть. Мне кажется, не стоит себя загонять в рамки. Я очень люблю роль Даши Васнецовой, я вернулась в кино благодаря этому образу», — высказалась звезда.

Сиваева уверяет, что ее героиня — очень хорошая мама, которая любит своих детей. Однако актриса не считает, что Даша Васильева (Васнецова) — пример для подражания.

Ева Смирнова, Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Ева Смирнова, Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

«То, как все случилось, можно назвать трагедией. Но, если проследить и посмотреть, к чему это привело, в этом есть своя логика. Она не совсем совпадает с моей, и, безусловно, Даша — не пример для подражания, но в чем-то понять ее можно…» — цитирует артистку Телеграм-канал «Звездач».

Напомним, в продолжении культового сериала Даша Васильева бросает мужа Веника (Филипп Бледный) с четырьмя дочерями. Она уходит из семьи в день годовщины свадьбы.

Веник учится сам воспитывать детей, находить с ними общий язык и быть хорошим отцом. В конце четвертого сезона героиня Сиваевой неожиданно возвращается в семью. О том, как она смогла добиться прощения близких, показано в полнометражном фильме «Папины дочки. Мама вернулась».