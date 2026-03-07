Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жора Крыжовников высказался о главной проблеме русского кино

Режиссер Крыжовников заявил, что в России процветают режиссеры-лодыри
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

Режиссер Жора Крыжовников высказался о главной, на его взгляд, проблеме русского кино. Своими мыслями он поделился в новом выпуске шоу Dreamcast, опубликованном на платформе VK Видео.

По мнению Крыжовникова, важную часть отечественного кино все еще занимают «бракоделы, лодыри и бездари», которые вызывают у кинематографиста презрение.

«Любой проект сделанный тяп-ляп, с одного дубля, без присутствия на площадке режиссера — это наше дно. Это наш уровень. Наше дно начинается там, где режиссер позволяет себе ничего не делать. Представляешь, у нас есть целые кинокомпании, где режиссер ничего не делает просто», — говорит режиссер.

Крыжовников намекнул, что такие фильмы получают хорошие кассовые сборы.

«Это минимальный профессиональный уровень и он позволителен на нашем рынке. Это значит, что у нас есть место для бракоделов, лодырей и бездарей — они процветают», — констатировал он.

Также в интервью Крыжовников рассказал об опыте работы с платформой Netflix.