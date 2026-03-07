Дочь Валентины Талызиной Ксению обвинили в хищении картин на 30 млн рублей

Дочь известной актрисы Валентины Талызиной Ксения Хаирова оказалась в центре скандала, связанного с хищением предметов искусства. Как сообщает Life.ru, ее сводная сестра Варвара обвинила ее в краже картин общей стоимостью 30 миллионов рублей, принадлежавших их покойному отцу, художнику Леониду Непомнящему, который ушел из жизни в 2023 году.
Варвара, считающая себя единственной законной наследницей, потребовала от Хаировой вернуть работы. Однако актриса категорически отвергла обвинения и заявила, что не собирается ничего возвращать.
«Завещание вступает в силу после ухода человека. После смерти папы я у него не была. Я забрала картины в его присутствии, при его жизни. И то не все!» — сказала Хаирова, выступая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Адвокат, представляющий интересы Варвары, заявил, что Хаирова незаконно завладела имуществом, которое по праву принадлежит его клиентке как единственной наследнице по закону. Он сообщил, что лично видел завещание, составленное Леонидом Непомнящим еще в 2008 году, однако не смог предоставить этот документ в студии.
«Я этот документ видел, его Леонид Непомнящий составил в 2008 году. Завещание не было оспорено», — утверждает адвокат.
Помимо претензий, связанных с картинами, в адрес Ксении Хаировой прозвучало ещё одно серьезное обвинение — в хищении полутора миллионов рублей из мастерской ее отца.