Киноактриса Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью 4 марта
Трагически погибла актриса Ведунова из «Склифосовского» и «СашиТани»

Актриса театра и кино Екатерина Ведунова трагически погибла вместе с 15-летней дочерью в автокатастрофе 4 марта. Информацию об их гибели подтвердила aif.ru подруга погибшей Марианна Прядко-Белоусова.

«За рулем машины, на которой они ехали, был какой-то пожилой водитель. Они не были знакомы», — поделилась собеседница издания.

Как сообщили в ГАИ, ДТП со смертельным исходом зарегистрировано 4 марта поздним вечером в Зубово-Полянском районе на 439 км ФАД М-5. По предварительным данным, ехавший в сторону Москвы 77-летний водитель автомашины «Рено Флуенс» не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с ехавшим в сторону Пензы автомобилем «Луидор». Пассажирка «Рено Флуенс», 45-летняя Екатерина Ведунова, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ее 15-летняя дочь умерла в больнице.

Екатерина Ведунова известна широкому зрителю по ролям в проектах «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ. Новая общага», «Чернобыль». В 2026 году с ее участием выйдет 13-й сезон «Склифосовского».