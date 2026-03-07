Агата Муцениеце активно делится подробностями своего восстановления после третьих родов. 37-летняя актриса занимается спортом под руководством тренера.
Недавно она опубликовала видео из зала, на котором показала, как проходит ее тренировка. Звезда сериала «Закрытая школа» поднимала гантели и призналась, что ей сложно выполнять упражнение. На помощь ей пришел тренер, чтобы она смогла завершить тренировку.
«Это очень тяжело! Жесть! Мой тренер — зверь», — пожаловалась Муцениеце.
Затем она показала, как выполняет другие упражнения, нацеленные на развитие силы и рост мышечной массы.
«Сейчас вы увидите, как надо мной издевается мой тренер», — высказалась звезда.
Напомним, 1 декабря 2025 года Агата Муцениеце в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа Петра Дранги родилась дочь. Муцениеце говорила, что во время беременности мало себя ограничивала, поэтому теперь пытается вернуться в форму.
Знаменитость жаловалась, что ей не удается похудеть в те сроки, которые она себе обозначила. Актриса была намерена вернуть свои 55 килограммов за месяц.
Ранее Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию после замужества. Она взяла фамилию мужа и стала Агатой Дрангой.