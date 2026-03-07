Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Муцениеце пожаловалась на тренера, который помогает ей прийти в форму после родов

Актриса призналась, что ее заставляют выполнять сложные упражнения
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце активно делится подробностями своего восстановления после третьих родов. 37-летняя актриса занимается спортом под руководством тренера.

Недавно она опубликовала видео из зала, на котором показала, как проходит ее тренировка. Звезда сериала «Закрытая школа» поднимала гантели и призналась, что ей сложно выполнять упражнение. На помощь ей пришел тренер, чтобы она смогла завершить тренировку.

Агата Муцениеце на тренировке, фото: соцсети
Агата Муцениеце на тренировке, фото: соцсети

«Это очень тяжело! Жесть! Мой тренер — зверь», — пожаловалась Муцениеце.

Затем она показала, как выполняет другие упражнения, нацеленные на развитие силы и рост мышечной массы.

«Сейчас вы увидите, как надо мной издевается мой тренер», — высказалась звезда.

Агата Муцениеце на тренировке, фото: соцсети
Агата Муцениеце на тренировке, фото: соцсети

Напомним, 1 декабря 2025 года Агата Муцениеце в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа Петра Дранги родилась дочь. Муцениеце говорила, что во время беременности мало себя ограничивала, поэтому теперь пытается вернуться в форму.

Знаменитость жаловалась, что ей не удается похудеть в те сроки, которые она себе обозначила. Актриса была намерена вернуть свои 55 килограммов за месяц.

Ранее Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию после замужества. Она взяла фамилию мужа и стала Агатой Дрангой. 