Райан Гослинг и Ева Мендес впервые за 10 лет вышли на публику вместе

Актеры Райан Гослинг и Ева Мендес впервые за 10 лет появились на публике. Об этом сообщает People.
Актриса пришла поддержать мужа в программе Джимми Фэллона Tonight Show. Ева Мендес предпочла для выхода на публику джинсы, кардиган и футболку. Актер вышел на публику в сером пиджаке, черной рубашке и брюках.
В прошлом марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.
В апреле Ева Мендес выложила фото, где позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовом костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.