Райан Гослинг и Ева Мендес впервые за 10 лет вышли на публику вместе

В прошлом марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.