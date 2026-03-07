Ричмонд
Жора Крыжовников остался разочарован питчингом для стриминговой платформы Netflix

Режиссер рассказал, как проходил питчинг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» для Netflix
Жора Крыжовников
Жора Крыжовников

Режиссер комедии «Горько!» и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассказал, как остался разочарован питчингом для стриминговой платформы Netflix. Впечатлениями он поделился в шоу Dreamcast, новый выпуск которого выходит 7 марта на платформе VK Видео.

По словам Крыжовникова, ему хотелось бы попробовать поработать с иностранцами и он питчил Netflix «Слово Пацана», а стримингу Hulu «Преступление и наказание». Опыт режиссер назвал «прикольным», но признался, что разочаровался, когда его спросили, похоже «Слово пацана» на «Лицо со шрамом» или на «Бойцовский клуб».

Рузиль Минекаев: «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рузиль Минекаев: «Слово пацана. Кровь на асфальте»Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Понял, что это бездари. Без скидок. Когда они меня начали мучать референсами, я понял, что они вне контекста современного соревнования находятся. Эти люди не разобрались», — говорит Крыжовников.

Режиссер отметил, что занимавшиеся российским рынком представители Netflix находились в Голландии и не отдавали себе отчет об уровне кино в стране.

«Конкретно эти голландцы — они относились к нам как к макакам. Серьезно. Их лекция начинается с того, что женщина говорит: смотрите, сначала мы пишем сценарий, потом мы снимаем, потом этап постпродакшна, без сценария не снимаем — реально. Это открытый урок от Netflix. На Россию бросили колонизаторов — они пришли и давай гонять чукчей», — заключил он.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) построен вокруг «казанского феномена» — истории преступных группировок Казани, состоявших в основном из несовершеннолетних. В основу сценария легла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева.