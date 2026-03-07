Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владикавказе состоялся премьерный показ комедии «Гордость»

Сериал снимался в Москве и Северной Осетии, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Премьерный показ романтической комедии «Гордость» состоялся во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

«Жители Владикавказа в числе первых увидели историю о любви, традициях и смелых решениях. Проект онлайн-кинотеатра Wink представили актеры Алана Чочиева, Сослан Фидаров и Алексей Онежин, режиссер Сергей Арутюнян, креативный продюсер Ольга Митина и генеральный продюсер сериала Сергей Бондарчук», — говорится в сообщении.

Кадр из сериала «Гордость»
Кадр из сериала «Гордость»

Восьмисерийная романтическая комедия «Гордость» рассказывает историю талантливого повара-стажера Аланы в исполнении Аланы Чочиевой и мечтательного бармена Макса, которого сыграл Алексей Онежен. Отец требует, чтобы девушка вернулась домой в Осетию и вышла замуж. Чтобы избежать нежеланного брака, она придумывает план: привезти на родину «неудачного жениха» из Москвы — тогда отец точно его отвергнет.

Производством сериала занималась «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».

Кадр из сериала «Гордость»
Кадр из сериала «Гордость»

Сериал снимался в Москве и Северной Осетии.

«Осетия очень близка мне по духу — и это чувство легло в основу сериала. Через картину мы стремились донести глубочайшее уважение к региону и его жителям. Особенно ценно, что в работе участвовали многие местные таланты: их вклад сделал проект искренним и живым. Осетия впечатляет своими просторами, природой и, главное, добрыми, гостеприимными людьми. Уверен, регион имеет огромный кинематографический потенциал», — сказал на премьере Бондарчук.