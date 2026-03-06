Юрий Колокольников откровенно рассказал о бурной молодости: «Все было по любви»

Юрий Колокольников признался, что у него была бурная молодость. В свежем выпуске шоу «Натальная карта», гостем которого и стал актер, он не стал отрицать, что до 35 был «гулякой». Однако подчеркнул: все его романы были исключительно по любви, передает Super.ru.
«Это все было по любви. Бурная молодость она всегда по любви… Ну, а вообще я, кстати, довольно моногамный. Молодость молодостью, но…» — высказался звезда сериала «Белый лотос».
Ведущая Олеся Иванченко заметила, что сейчас, в свои 45, Колокольников стал более степенным, и быть его избранницей стало куда безопаснее. Спорить с эти утверждением актер не стал.
Напомним, сейчас Колокольников женат на Вильме Котавичюте. Слухи об отношениях звёздной пары появились после совместной работы в сериале. Но о свадьбе стало известно лишь в конце 2024 года. От первого брака с Надеждой Макляровской Юрий воспитывает дочь Таисию. После расставания актер состоял в отношениях с Ксенией Раппопорт, в которых родилась дочь София.