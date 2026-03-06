Дэрил Ханна раскритиковала «Американскую историю любви» из‐за своего персонажа

Актриса Дэрил Ханна, которую в сериале «Американская история любви» сыграла Дри Хемингуэй, опубликовала в New York Times резкое эссе, в котором подвергла критике популярное телешоу. Сериал, среди прочего, затрагивает период романа Дарил с Джоном Ф. Кеннеди‑младшим до того, как он начал встречаться с Каролин Бессетт.
Как передает Super.ru, Ханна заявила, что шоу не имеет «ничего общего с реальной картиной» ее жизни, поведения и отношений с Кеннеди‑младшим. По словам актрисы, создатели намеренно изобразили ее персонажа раздражающим, эгоцентричным и плаксивым.
Актриса отдельно остановилась на ряде эпизодов сериала, которые показались ей неуместными. В частности, знаменитость подчеркнула, что никогда не употребляла наркотиков и не устраивала вечеринок с запрещёнными веществами.
Она также заявила, что не оказывала давления на кого‑либо с целью заключения брака, не оскверняла семейные реликвии и не распространяла информацию через прессу — в отличие от ее экранной героини.
Дэрил Ханна назвала подход создателей шоу «образцовым мизогинизмом»: в сериале ее выставили «соперницей» Бессетт. В реальности, утверждает актриса, ее отношения с Кеннеди завершились до его нового романа.