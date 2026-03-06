Проклова поддержала назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова поддержала назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Своё мнение она выразила в беседе с изданием «Абзац».
«На сегодняшний день Хабенский — один из немногих кандидатов, кто мог бы реально претендовать на этот пост, если у него будут возможность и время. Он тот человек, который ответственно относится к своей деятельности. Если он решится, то всё будет хорошо», — сказала Проклова.
Напомним, ранее сегодня глава Минкульта Ольга Любимова сообщила о назначении Сергея Безрукова худруком МХАТ им. Горького. Он с 2014 года занимает аналогичную должность в Московском Губернском театре, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе. Кроме того, народный артист России, худрук-директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ.