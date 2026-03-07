У всех уставших от цивилизации «Во всем виноват енот» точно откликнется в сердце. Говард — успешный юрист, примерный семьянин, человек с устоявшейся жизнью. Но все же что-то идет не так. Настолько, что в один вечер он внезапно решает не возвращаться домой, а поселиться на чердаке собственного гаража, наблюдая за членами своей семьи через окно. Одновременно комедия и драма ко всему прочему это еще и удивительный мастер-класс по актерской игре. Крэнстон здесь демонстрирует весь диапазон своего таланта, а зритель невольно думает, может быть и ему стоить поставить все на паузу.