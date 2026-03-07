Конечно, для большинства зрителей Брайан Крэнстон в первую очередь ассоциируется с сериалом «Во все тяжкие». Абсолютно гениальное воплощение Уолтера Уайта принесло ему четыре статуэтки «Эмми» и особое место в истории телевидения. Но порой кажется, что такие грандиозные роли перекрывают все остальное в карьере, хотя это несправедливо. Так что по случаю дня рождения мы решили выделить другие его работы. Возможно, они станут отличным подарком для всех поклонников грандиозного таланта.
«Малкольм в центре внимания»
До того как Уолтер Уайт перевернул представления о телевизионном злодее, Брайан Крэнстон семь лет играл Хэла — незрелого, нелепого и невероятно обаятельного отца пятерых сыновей в знаменитом ситкоме. На самом деле именно роль в «Малкольм в центре внимания» стала для него по-настоящему прорывной. Она принесла ему три номинации на премию «Эмми» и одну на «Золотой глобус».
Хэл — это мечтатель, который так и не повзрослел. Он строит планы, уходит от ответственности и при этом искренне любит свою семью — особенно жену Лоис, которую и боится больше всего на свете. Будущий Хайзенберг здесь также отдавал всего себя. Для одной серии он научился кататься на роликах, а однажды согласился покрыть все тело живыми пчелами ради эффектного кадра. Если давно не смотрели «Малкольма» — самое время. Даже сейчас сериал не потерял в юморе и душевности, оставаясь эталоном семейной комедии.
«Почему он?»
Если захочется увидеть еще больше забавного, а не зловещего Крэнстона, то «Почему он?» — прекрасный выбор. Его герой Нед — любящий отец, который приехал на Рождество к дочери и обнаружил, что ее бойфренд — это нечто за гранью добра и зла. Мультимиллионер из Кремниевой долины (Джеймс Франко) ведет себя так, словно не существует никаких рамок приличия. Он говорит что думает, делает что и когда хочет, да и вообще живет как вздумается.
Напротив, Нед типичный родитель с гиперопекой. Его самый страшный кошмар как раз, чтобы дочь вышла замуж за такого вот экземпляра. И вновь у Крэнстона получилась отличная химия с партнером. Их противопоставление с героем Франко и создает комедию каждую секунду экранного времени.
«Драйв»
Теперь уходим в драму, но делаем это постепенно, так как в «Драйве», конечно, все внимание приковано к молчаливому водителю (Райан Гослинг). Николас Виндинг Рефн снял один из самых стильных неонуаров нулевых. Но он не не был бы тем, чем стал без Шэннона — владельца автомастерской, друга и покровителя главного героя.
Крэнстон сыграл его как неудачника с добрым сердцем: человека, который всю жизнь связывается не с теми людьми, но продолжает верить в успех. Интересный факт: когда Рефн звонил Крэнстону с предложением, тот как раз сидел с листом бумаги и взвешивал все «за» и «против». Собственно, звонок все и решил. А самому актеру Рефн предоставил полную свободу в построении образа, который в итоге стал центральным в одной из самых эмоциональных сцен картины.
«Трамбо»
Пожалуй, одна из главных драматических ролей в карьере актера. Если вы ищете вдохновение для творчества и вам кажется, что весь мир ополчился против вас, обязательно посмотрите «Трамбо». Картина основана на реальной истории великого голливудского сценариста Далтона Трамбо, который в эпоху маккартизма попал в «черный список» из-за своих политических убеждений.
Герой Крэнстона не сдался: он продолжил писать под псевдонимами, работая на износ. В итоге он завоевал два «Оскара», показав всю глупость индустрии. За эту работу Брайан получил свою первую и пока единственную номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».
«Ваша честь»
Если в предыдущей ленте герой Крэнстона стал жертвой несправедливого осуждения, то здесь он сам — судья. Вот только насколько честный? В этом сериале Майкл Десиато — уважаемый работник правосудия из Нового Орлеана, человек с безупречной репутацией. Но в один момент все просто рушится: его сын сбивает человека насмерть и скрывается с места ДТП. Мало того, погибший оказывается сыном влиятельного криминального авторитета.
Впервые в жизни Десиато оказывается перед таким сложным выбором: закон или сын. Ради спасения ребенка он готов пойти на все, даже если это будет против закона. Крэнстон вновь блестяще воплотил крайне противоречивого персонажа. За эту работу он был номинирован на «Золотой глобус», а шоу, которое задумывалось в мини-формате, в итоге продлилось два сезона.
«Операция "Арго"»
Фильм Бена Аффлека «Операция "Арго"» о реальной спасательной операции ЦРУ во время иранского кризиса 1979–1980 годов победил в трех категориях на «Оскаре», включая «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий». Крэнстон сыграл Джека О'Доннелла — заместителя директора ЦРУ, который и добился разрешения для операции агента Тони Мендеса (Аффлек) и поддерживает его на всех этапах.
О'Доннелл — идеальный госслужащий. Жесткий и решительный он способен на риск ради своих людей. Крэнстон готовился к роли серьезно: посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и лично беседовал с офицерами разведки. А еще напомнил, что иметь лучшую из плохих идей — не так уж плохо.
«Во всем виноват енот»
У всех уставших от цивилизации «Во всем виноват енот» точно откликнется в сердце. Говард — успешный юрист, примерный семьянин, человек с устоявшейся жизнью. Но все же что-то идет не так. Настолько, что в один вечер он внезапно решает не возвращаться домой, а поселиться на чердаке собственного гаража, наблюдая за членами своей семьи через окно. Одновременно комедия и драма ко всему прочему это еще и удивительный мастер-класс по актерской игре. Крэнстон здесь демонстрирует весь диапазон своего таланта, а зритель невольно думает, может быть и ему стоить поставить все на паузу.