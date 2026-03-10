В 13 лет он стал в одночасье знаменитым после выхода подростковой драмы Ролана Быкова «Чучело». В этом фильме Дима Егоров сыграл главного героя — тезку Диму Сомова, который боится признаться одноклассникам в том, что из-за него сорвалась поездка класса в Москву, вину берет на себя новенькая Лена и становится мишенью для жестоких издевательств ровесников. Дмитрий Егоров — «золотой мальчик», сын космонавта, получил прекрасное образование, ему были открыты все дороги, но к 33 годам он «сгорел». Причина смерти до сих пор туманна. Рассказываем, как сложилась судьба звезды «Чучела».
Звездные родители
Дима, или как звали его в семье Митя, появился на свет в 1970 году. Его матерью была кинозвезда Наталья Кустинская, которую в 1960-х включил в список десяти самых красивых актрис мира французский журнал Candide. Родной отец мальчика — переводчик при МИД Олег Волков, брак с ним распался сразу после рождения Мити. Фамилию и отчество он получил от отчима — космонавта, Героя Советского Союза Бориса Егорова, который всем сердцем полюбил пасынка и воспитывал его как родного сына. Для Димы он также был очень дорогим человеком. Поэтому когда в 1989 году родители развелись, 19-летний юноша ушел вместе с отцом в его новую семью. А смерть космонавта в 1994 году стала сильнейшим ударом.
Митя получил прекрасное образование. Уже в 3 года он хорошо говорил на английском языке, позднее выучил еще два, хорошо успевал в школе, был воспитан и не кичился своим привилегированным положением — семья проживала в роскошной квартире с бассейном в самом центре Москвы.
Единственная роль в кино
Митя не горел желанием сниматься в кино. Родители тоже были против, особенно отец. Но однажды режиссер Ролан Быков, измучившись искать актера на главную роль в фильме «Чучело», увидел Диму Егорова. Известна его характеристика подростка — серьезное лицо и «капризная губа». Быкову стоило громадных усилий уговорить Кустинскую отпустить сына на съемки. Помогло то, что Егоров находился в командировке. Так шестиклассник попал на съемочную площадку.
Процесс очень не нравился Мите, он уставал морально и физически — съемки были изматывающими, а Быков очень требовательным режиссером. Единственным утешением стала награда за труд — на заработанные деньги 13-летний парень купил свой первый мотоцикл. После выхода фильма «Чучело» интересные предложения о съемках посыпались одно за другим, тысячи поклонниц писали письма с признаниями, но и тут юноша устоял — твердо решил, что не хочет становиться актером и к огромному облегчению родителей успешно поступил на экономический факультет МГИМО. А вскоре женился, избранницей стала девушка Наталья, которая работала в команде Иосифа Кобзона юристом.
Роковые 1990-е
С распадом СССР рухнула и прежняя благополучная жизнь Дмитрия. Его первенец родился с диагнозом гидроцефалия, ребенок умер в семимесячном возрасте. С этим горем молодые супруги не смогли справиться вместе, боль заглушали алкоголем, особенно стала злоупотреблять Наталья, в итоге брак распался. Возможно, в том числе и от этого бежал Дмитрий, оказавшись на баррикадах во время октябрьских событий в Москве 1993 года.
Затем новый удар — в 1994 году от инфаркта внезапно умер его любимый отец Борис Егоров. Это окончательно выбило почву из-под ног молодого человека — бизнес не получался, копились долги, а в окружении все чаще появлялись крайне сомнительные знакомые. Одной из них оказалась Ольга — привлекательная архитектор, но глубоко зависимая от запрещенных веществ девушка, которая начала тянуть на дно и Дмитрия Егорова.
Крестная мать Мити, актриса Наталья Варлей, в своих мемуарах рассказывала, что использовала все свои связи, чтобы пристроить крестника в хорошую наркологическую клинику. Тогда-то во время обследования врачи диагностировали у него СПИД. После выхода из больницы молодой человек снова сорвался. По словам Варлей, его мать, Наталья Кустинская, отказывалась признавать зависимость сына. Впрочем, тогда она уже сама злоупотребляла алкоголем.
В октябре 2002 года 32-летний Дмитрий Егоров вышел прогуляться и не вернулся. Вскоре Кустинской позвонили из милиции и ошарашили новостью: ее единственный сын найден на улице мертвым. Что стало причиной смерти, теперь точно неизвестно. Его мать до последнего была уверена в том, что это убийство. Кустинская даже обвиняла в преступлении девушку сына, ту самую Ольгу. Якобы ранее та уже предпринимала попытки убить Митю — в невменяемом состоянии ударила шпилькой в височную область. Варлей уверена, что причиной смерти стало злоупотребление запрещенными веществами.