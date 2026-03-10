Дима, или как звали его в семье Митя, появился на свет в 1970 году. Его матерью была кинозвезда Наталья Кустинская, которую в 1960-х включил в список десяти самых красивых актрис мира французский журнал Candide. Родной отец мальчика — переводчик при МИД Олег Волков, брак с ним распался сразу после рождения Мити. Фамилию и отчество он получил от отчима — космонавта, Героя Советского Союза Бориса Егорова, который всем сердцем полюбил пасынка и воспитывал его как родного сына. Для Димы он также был очень дорогим человеком. Поэтому когда в 1989 году родители развелись, 19-летний юноша ушел вместе с отцом в его новую семью. А смерть космонавта в 1994 году стала сильнейшим ударом.