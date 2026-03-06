Кристина Асмус показала новые снимки с блогером Маш Милаш (Мария Камова), с которой ее часто сравнивают. Звезды также вместе посетили кафе, где заказали кофе с оригинальным текстом на пенке. В одной чашке было написано «просто так», а на другой — «какой-то текст».
Звезда фильма «Письмо Деду Морозу» также пошутила над своим бывшим мужем Гариком Харламовым.
«Сны Гарика при температуре 40», — подписала кадры Асмус.
Пользователи сети оценили юмор актрисы. Они признались, что давно ждали совместные фото Асмус и Маш Милаш. Другие отметили, что звезды совсем не похожи, и осудили Асмус за то, что она до сих пор не может забыть Харламова.
«Как тонко и изящно подкололи», «Сны Быкова (герой Ивана Охлобыстина в сериале “Интерны”. — Прим. ред.) при температуре 40. Две Вари (Асмус сыграла в проекте интерна Варю Черноус. — Прим. ред.)», «Как я ждала эту легендарную фотографию. А подпись…», «Бедолага, все тоскует по Гарику», «Какой-то текст… После чего и пошли сны Гарика (Асмус сыграла в откровенных сценах в фильме “Текст” во время брака с юмористом. — Прим. ред.)», «Вы совершенно не похожи», «Гарик не дает тебе покоя», «Это не смешно. Кринж какой-то»,
Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013-м. Спустя год у пары родилась дочь Анастасия.
В 2020-м звезды развелись. Поговаривали, что отношения в их семье ухудшились после того, как Асмус сыграла в эротическом фильме «Текст».
