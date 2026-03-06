Звезда «Волшебного участка» Амаду Мамадаков раскрыл секрет крепкого брака

49‑летний Амаду Мамадаков, известный зрителям по сериалу «Волшебный участок», в браке уже более 20 лет. В 2004 году актер женился на актрисе Галине Мукашевой. В интервью WomanHit Амаду поделился главным принципом крепкого семейного союза.
Актер уверен, что мужчина должен взять на себя роль лидера.
«Если муж будет относиться к жене как к дочке, то многие проблемы решатся сами собой. То есть на всякие ее капризы, “тараканы” реагировать как на капризы дочери», — поделился Мамадаков.
Актер добавил, что, по его мнению, недопустимо, чтобы женщина публично унижала мужа, на людях указывая на недостатки. Сделать это лучше тет‑а‑тет.
«Да, есть мужики, которых заносит, — приходится их одергивать женам. Одернуть — это можно. Но не публично оскорблять», — подытожил Амаду.
Артист и его супруга не афишируют личную жизнь. Исключение — редкие выходы на красную дорожку. В остальном семья живет по принципу «счастье любит тишину».
Пара воспитывает дочь Дею, которая родилась спустя год после свадьбы.