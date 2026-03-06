Названы фильмы, которые россияне выбирают для просмотра 8 Марта

Абсолютными фаворитами среди художественного контента 8 Марта стали комедии и мелодрамы. Чаще всего показывали и лучше всего смотрели картины режиссера Владимира Меньшова: первое место заняла лирическая комедия «Любовь и голуби» (1984) со средним рейтингом 5,15% при доле 16,39%, на второй строчке — оскароносная мелодрама «Москва слезам не верит» (1979) со средним рейтингом 5,13% и долей 16,59%. Замыкает тройку романтическая комедия «Красотка» (1990) со средним рейтингом 4,06% и долей 14,42%.