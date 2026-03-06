Светлана Крючкова рассказала о работе с Никитой Михалковым. Актриса призналась, что с теплотой вспоминает времена, когда снималась у режиссера, и отметила, что и сегодня без раздумий согласилась бы участвовать в его новых проектах.
«Я бы и сейчас пошла к нему на любую роль. Потому что любой проект с ним — это мастер-класс. Ты растешь после него — иначе не бывает. И так с каждым артистом, который приходил к Михалкову. Потому что он — просто космос», — рассказала она в интервью Андрею Малахову.
Одна из ярких киноролей Крючковой — домработница Катя Мохова в фильме «Утомленные солнцем», который снял Михалков. Актриса вспомнила, как они с режиссером создавали образ героини.
«Он мне звонит и говорит: “Света, нужно сыграть девственницу”. Я говорю: “Никита, ты с ума сошел? У меня два мужа, два ребенка. Ты чего вообще?”. А он: “Нет, в тебе так много наивного, ты все сделаешь”. А мне 43 года. Я говорю: “Никита, а давай сделаем лоб пониже, чем у меня. У меня большой лоб… А здесь косичку, белый фартучек”. Никита был хулиганистый, мог женщину схватить. Он руку протянул ко мне, а я поднос подставила. Он сказал, что это классно, и я весь фильм ходила с подносом», — призналась Светлана Николаевна.
Никита Сергеевич в интервью корреспондентам программы «Малахов» заявил, что артистка одарена Богом. Также он напомнил, что Крючкова — первая русская актриса, которая получила его премию «Бриллиантовая бабочка».
Ранее Светлана Крючкова рассказала о своем самочувствии.