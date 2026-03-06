«Он мне звонит и говорит: “Света, нужно сыграть девственницу”. Я говорю: “Никита, ты с ума сошел? У меня два мужа, два ребенка. Ты чего вообще?”. А он: “Нет, в тебе так много наивного, ты все сделаешь”. А мне 43 года. Я говорю: “Никита, а давай сделаем лоб пониже, чем у меня. У меня большой лоб… А здесь косичку, белый фартучек”. Никита был хулиганистый, мог женщину схватить. Он руку протянул ко мне, а я поднос подставила. Он сказал, что это классно, и я весь фильм ходила с подносом», — призналась Светлана Николаевна.