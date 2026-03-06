Ричмонд
«Женщина должна рожать детей»: Гоша Куценко высказался о женском предназначении

Актер рассказал, какие профессии считает не подходящими для женщин
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Гоша Куценко стал гостем «Форума в большом городе», где вступил в дискуссию о женском предназначении, сообщает издание Life.ru.

Разговор зашел о женщинах в «мужских» профессиях. Куценко признался, что к женщинам-футбольным арбитрам относится вполне лояльно: «очень сексуально», — оценил артист.

А вот идея женского труда в шахтах вызвала у него категорическое неприятие.

«Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей», — заявил Куценко.

Корреспондент издания заметила, что подобное заявление звучит «по-сексистски». Но актер предложил неожиданный взгляд на проблему.

«Это зависит от характера, и если женщина деятельна — то она будет работать. Но заставлять женщину пахать — это по-сексистски. Наоборот, женщина — это цветок жизни. Я с женщинами никогда не спорю — женщина всегда права», — заключил артист.

Ранее Куценко рассказал, как голым познакомился с Брюсом Уиллисом.