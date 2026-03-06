Гоша Куценко стал гостем «Форума в большом городе», где вступил в дискуссию о женском предназначении, сообщает издание Life.ru.
Разговор зашел о женщинах в «мужских» профессиях. Куценко признался, что к женщинам-футбольным арбитрам относится вполне лояльно: «очень сексуально», — оценил артист.
А вот идея женского труда в шахтах вызвала у него категорическое неприятие.
«Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей», — заявил Куценко.
Корреспондент издания заметила, что подобное заявление звучит «по-сексистски». Но актер предложил неожиданный взгляд на проблему.
«Это зависит от характера, и если женщина деятельна — то она будет работать. Но заставлять женщину пахать — это по-сексистски. Наоборот, женщина — это цветок жизни. Я с женщинами никогда не спорю — женщина всегда права», — заключил артист.
Ранее Куценко рассказал, как голым познакомился с Брюсом Уиллисом.