«В ожидании Львеночка»: россиянки атаковали аккаунт Иветти из «Клона»

Российские зрительницы признались в любви бразильской актрисе Вере Фишер
Вера Фишер
Вера ФишерИсточник: Legion-Media.ru

Россиянки заполонили аккаунт 74-летней бразильской актрисы Веры Фишер, сыгравшей Иветти в сериале «Клон». Комментарии появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезды под ее новой публикацией. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Пост знаменитость посвятила Рио-де-Жанейро, где живет более 50 лет. В опубликованном видео она у окна любуется на город.

«Именно здесь я прожила незабываемые встречи, любовь, испытания и столько личных историй», — делится она.

Вера Фишер / фото: соцсети
Вера Фишер / фото: соцсети

Российские поклонницы в комментариях признались ей в любви и похвалили за запоминающиеся роли.

«В ожидании Львеночка», «Когда довела Львеночка до нервного срыва и теперь можно насладиться вечером», «Шикарнейшая из женщин», — пишут они.

Иветти и Леонидас («Львенок») — одна из самых ярких пар сериала «Клон», не раз бурно ссорившаяся и мирившаяся. Также Вера Фишер известна по ролям в сериалах «Семейные узы» и «Роковое наследство».