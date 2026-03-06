Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Народный артист России Дмитрий Певцов заявил РИА Новости, что считает достойным назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Хабенский займет пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.
«Я считаю, что достойное (назначение — ред.). Если Константин Юрьевич до этого руководил целым театром, то со Школой-студией он справится», — сказал РИА Новости Певцов.
Он предположил, что Хабенскому придется уделять меньше времени кино из-за обязанностей ректора вуза, но ему это по силам.
После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе. Певцов был назвал одним из кандидатов на этот пост после Богомолова, но в беседе с РИА Новости заявил, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ, если бы его получил.