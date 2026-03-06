Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе. Певцов был назвал одним из кандидатов на этот пост после Богомолова, но в беседе с РИА Новости заявил, что резко отрицательно отреагировал бы на предложение возглавить Школу-студию МХАТ, если бы его получил.