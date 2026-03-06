Ричмонд
Машков: назначение Безрукова станет новой страницей в истории МХАТ им. Горького

Народный артист РФ поздравил Сергея Безрукова с новой должностью
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Работа народного артиста РФ Сергея Безрукова в должности художественного руководителя МХАТ им. Горького откроет новую страницу в истории театра. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков.

«Поздравляю секретаря Союза театральных деятелей России Сергея Безрукова с назначением на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького! Уверен, его работоспособность, искренняя любовь к зрителю и глубокое уважение к традициям помогут открыть новую яркую страницу в истории прославленного театра», — сказал он.

Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

Машков добавил, что опыт, накопленный Безруковым в Московском Губернском театре, станет надежной опорой для всего коллектива. «Желаю Сергею Витальевичу мудрых решений, верных соратников и, конечно, успеха», — подвел итог председатель СТД.

Ранее Любимова назначила Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Максима Горького. Продолжит ли народный артист возглавлять Московский Губернский театр, в ведомстве не уточнили. Положительное решение по этому вопросу наиболее вероятным считает источник ТАСС, знакомый с ситуацией. Агентство направило запрос в министерство культуры.