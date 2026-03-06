«Когда я пришел из армии, первый тур был через 4 дня. Был, наверное, рекорд мира по количеству поступающих на одно место — 255 человек на место. Мне мама сказала: “Димочка, езжай в Екатеринбург, там 50 человек”. Я говорю: “Ну, я схожу посмотрю, где это”, — и я поступил в театральный институт единственный со всеми пятерками», — вспомнил Нагиев.