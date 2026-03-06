Дмитрий Нагиев стал гостем мероприятия «Форум в большом городе», где откровенно рассказал о своем непростом детстве, годах службы в армии и невероятном поступлении в театральный институт, сообщает Super.ru.
Артист признался, что именно нищета и желание вырваться из нее стали главным мотиватором на пути к успеху. По словам Нагиева, он рос в семье, которая буквально выживала.
«Я вырос в патологически бедной семье. Были моменты, когда мы с мамой маленького брата отправляли к папе, а сам я находил 2 копейки на улице, мы покупали четвертушку хлеба и с водичкой его ели. Вот такая у нас была степень нищеты», — поделился воспоминаниями актер.
Поворотным моментом в жизни Нагиева стала служба в армии. Два года, проведенные в войсках, заставили его переосмыслить будущее и принять судьбоносное решение — поступать в театральный институт, даже не представляя, где он находится и что его ждет.
Конкурс в театральный оказался чудовищным — 255 человек на место. Мама посоветовала сыну ехать в Екатеринбург, где конкурс был поменьше, но Дмитрий решил рискнуть и попробовать силы в Ленинграде.
«Когда я пришел из армии, первый тур был через 4 дня. Был, наверное, рекорд мира по количеству поступающих на одно место — 255 человек на место. Мне мама сказала: “Димочка, езжай в Екатеринбург, там 50 человек”. Я говорю: “Ну, я схожу посмотрю, где это”, — и я поступил в театральный институт единственный со всеми пятерками», — вспомнил Нагиев.
