Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков назвал новое назначение Хабенского знаковым событием

По словам народного артиста РФ, действующий худрук МХТ им. Чехова принимает на себя ответственность за воспитание тех, кто в дальнейшем выйдет на сцену
Владимир Машков
Владимир Машков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Назначение народного артиста РФ Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ — знаковое событие для театральной педагогики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) России народный артист РФ Владимир Машков.

«Назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ — знаковое событие для театральной педагогики. Действующий художественный руководитель МХТ им. Чехова принимает на себя ответственность за воспитание тех, кто завтра выйдет на эту прославленную сцену», — сказал собеседник агентства.

Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Машков добавил, что авторитет, а также творческий и жизненный опыт Хабенского помогут ему выстроить результативное взаимодействие со студентами. «Это, безусловно, создает прямой диалог между театром и учебной аудиторией. От всей души поздравляю коллегу и желаю успеха!», — заключил председатель СТД.

23 января, после смерти Игоря Золотовицкого, министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что и.о. ректора Школы-студии МХАТ назначен заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов. В феврале режиссер попросил освободить его от должности, глава министерства его просьбу удовлетворила. 6 марта Любимова назначила на соответствующий пост Хабенского. Народный артист сохранит за собой должность художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова.