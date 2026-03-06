Машков назвал новое назначение Хабенского знаковым событием

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Назначение народного артиста РФ Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ — знаковое событие для театральной педагогики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Союза театральных деятелей (СТД) России народный артист РФ Владимир Машков.
«Назначение Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ — знаковое событие для театральной педагогики. Действующий художественный руководитель МХТ им. Чехова принимает на себя ответственность за воспитание тех, кто завтра выйдет на эту прославленную сцену», — сказал собеседник агентства.
Машков добавил, что авторитет, а также творческий и жизненный опыт Хабенского помогут ему выстроить результативное взаимодействие со студентами. «Это, безусловно, создает прямой диалог между театром и учебной аудиторией. От всей души поздравляю коллегу и желаю успеха!», — заключил председатель СТД.
23 января, после смерти Игоря Золотовицкого, министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что и.о. ректора Школы-студии МХАТ назначен заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов. В феврале режиссер попросил освободить его от должности, глава министерства его просьбу удовлетворила. 6 марта Любимова назначила на соответствующий пост Хабенского. Народный артист сохранит за собой должность художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова.