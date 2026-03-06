Машков назвал новое назначение Хабенского знаковым событием

23 января, после смерти Игоря Золотовицкого, министр культуры РФ Ольга Любимова объявила о том, что и.о. ректора Школы-студии МХАТ назначен заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов. В феврале режиссер попросил освободить его от должности, глава министерства его просьбу удовлетворила. 6 марта Любимова назначила на соответствующий пост Хабенского. Народный артист сохранит за собой должность художественного руководителя — директора МХТ имени Чехова.