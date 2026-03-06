Возлюбленная Джейсона Стэйтема в тренче на голое тело пришла в кафе в Париже

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, пришла на вечеринку в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость вышла на публику в черном тренче на голое тело, туфлях с открытым мысом и солнцезащитных очках. Образ дополнила сумка с золотой ручкой и украшения на шее. Волосы модель уложила мягкими локонами и сделала вечерний макияж с матовой помадой. В вечернем образе возлюбленная артиста отправилась на вечеринку в Vogue Cafe.
