Возлюбленная Джейсона Стэйтема в тренче на голое тело пришла в кафе в Париже

Знаменитость вышла на публику в черном тренче на голое тело, туфлях с открытым мысом и солнцезащитных очках. Образ дополнила сумка с золотой ручкой и украшения на шее. Волосы модель уложила мягкими локонами и сделала вечерний макияж с матовой помадой. В вечернем образе возлюбленная артиста отправилась на вечеринку в Vogue Cafe.