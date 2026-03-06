Зендая кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

Американская актриса Зендая кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с британским актером Томом Холландом. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) студии A24 в преддверии выхода фильма «Вот это драма! >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.».
Актрису запечатлели на фотосессии вместе с коллегой по упомянутой киноленте, британским актером Робертом Паттинсоном. Так, звезда «Эйфории» снялась в синих джинсах, белой рубашке и с каре.
Кроме того, знаменитость предстала в браслетах люксового бренда Cartier и с золотым кольцом, которое присутствовало на безымянном пальце.
Ранее была раскрыта причина, по которой Зендая и Том Холланд сыграли свадьбу тайно.